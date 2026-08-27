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Economia

Renan Santos convidou Marcos Lisboa, ex-secretário de Lula, para ser ministro

Em sabatina com veículos de imprensa nesta quinta-feira, o candidato do Missão afirma que sonha com nomes respeitados para a equipe econômica

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 17h24 | Atualizado em 27 ago 2026, 18h22
Renan Santos é candidato a presidente pelo Missão
ESCALAÇÃO Renan Santos: candidato do Missão afirma que buscará nomes respeitados para a equipe econômica (Reprodução/TV Globo)
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Renan Santos convidou Marcos Lisboa, ex-secretário de Lula, para ser ministro Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão-SP) afirmou nesta quinta-feira 27 que convidou o economista Marcos Lisboa para compor seu ministério, caso vença a eleição em outubro. “Convidei o Marcos Lisboa para ser meu ministro”, afirmou durante sabatina promovida pela rádio CBN e pelos jornais Valor Econômico e O Globo. “Gostaria de contar com pessoas desse nível: Marcos Lisboa, uma Elena Landau”, acrescentou.

Um dos mais respeitados economistas do país, Lisboa possui uma reconhecida trajetória na iniciativa privada e no poder público. Foi diretor-executivo do Itaú Unibanco de 2006 a 2009. Depois, assumiu a vice-presidência financeira da instituição, onde permaneceu até 2013. Após deixar o banco, tornou-se vice-presidente do Insper, uma das mais importantes escolas de economia e administração do país. Dois anos depois, assumiu a presidência da instituição.

Defensor ferrenho de ideias liberais para a economia, Renan Santos corteja um ministeriável que, curiosamente, já esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição. De 2003 a 2005, durante o primeiro mandato do petista, Lisboa foi o secretário de Política Econômica, quando o Ministério da Fazenda era comandado por Antonio Palocci.

Já Elena Landau, também citada por Renan Santos, foi diretora de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de 1993 a 1996, quando participou da privatização dos setores de siderurgia, energia elétrica e petroquímica, além de iniciar o processo de desestatização da Vale.

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