Renan Santos convidou Marcos Lisboa, ex-secretário de Lula, para ser ministro

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão-SP) afirmou nesta quinta-feira 27 que convidou o economista Marcos Lisboa para compor seu ministério, caso vença a eleição em outubro. “Convidei o Marcos Lisboa para ser meu ministro”, afirmou durante sabatina promovida pela rádio CBN e pelos jornais Valor Econômico e O Globo. “Gostaria de contar com pessoas desse nível: Marcos Lisboa, uma Elena Landau”, acrescentou.

Um dos mais respeitados economistas do país, Lisboa possui uma reconhecida trajetória na iniciativa privada e no poder público. Foi diretor-executivo do Itaú Unibanco de 2006 a 2009. Depois, assumiu a vice-presidência financeira da instituição, onde permaneceu até 2013. Após deixar o banco, tornou-se vice-presidente do Insper, uma das mais importantes escolas de economia e administração do país. Dois anos depois, assumiu a presidência da instituição.

Defensor ferrenho de ideias liberais para a economia, Renan Santos corteja um ministeriável que, curiosamente, já esteve ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a reeleição. De 2003 a 2005, durante o primeiro mandato do petista, Lisboa foi o secretário de Política Econômica, quando o Ministério da Fazenda era comandado por Antonio Palocci.

Já Elena Landau, também citada por Renan Santos, foi diretora de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de 1993 a 1996, quando participou da privatização dos setores de siderurgia, energia elétrica e petroquímica, além de iniciar o processo de desestatização da Vale.