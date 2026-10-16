Remuneração de R$ 3,2 milhões provoca divergência no conselho da BrasilAgro
Conselheiras questionam proposta de pagamento anual ao presidente do colegiado; empresa atribui reajuste à inflação
A BrasilAgro, companhia aberta que compra e vende propriedades rurais, chega à assembleia de 21 de outubro com uma divergência sobre a remuneração do conselho de administração. Entre outros pontos, as conselheiras Eliane Lustosa e Isabella Saboya questionam a proposta de remuneração anual de 3,2 milhões de reais para o presidente do colegiado. A empresa afirma que o aumento do valor da remuneração decorre da inflação.