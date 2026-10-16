Relembre quais fundos de previdência estatais colocaram bilhões no Banco Master

A história de Daniel Vorcaro e do Banco Master ganha novos capítulos diante das recentes reportagens de VEJA, que revelaram as tentativas fracassadas do banqueiro de captar recursos dos fundos de previdência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios. Nesse contexto, VEJA Negócios relembra os casos em que Vorcaro conseguiu atrair investimentos de fundos previdenciários estatais. O episódio mais emblemático envolve o RioPrevidência, fundo responsável pelas aposentadorias dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Na época, o estado era governado pelo bolsonarista Cláudio Castro (PL).

O RioPrevidência foi o fundo de pensão que mais aportou recursos no Banco Master. Segundo esta reportagem de VEJA, foram mais de 3 bilhões de reais. De acordo com a Polícia Federal (PF), essas operações “expuseram o patrimônio da autarquia a risco elevado e incompatível com sua finalidade”.

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) é investigado pela PF sob suspeita de ter facilitado as transferências em troca de propina paga pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Castro nega ter interferido na autarquia.

Essa, no entanto, não é a avaliação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio deste ano, Mendonça afirmou que Castro tinha um “vínculo pessoal estreito” com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e que esse relacionamento teria viabilizado aportes bilionários do RioPrevidência na instituição financeira.

A avaliação foi feita por Mendonça ao autorizar a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que teve Castro como um dos alvos de mandados de busca e apreensão.

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Segundo o ministro, “a atuação do ex-governador não se limitou a contatos institucionais, mas envolveu vínculo pessoal estreito com o controlador do Banco Master, caracterizado por encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro, com elevada coincidência temporal em relação aos aportes bilionários do RioPrevidência”.

“Esse relacionamento teria viabilizado o alinhamento político necessário para a liberação dos investimentos, bem como a nomeação estratégica de dirigentes do RioPrevidência em cargos-chave”, escreveu Mendonça.

Além do RioPrevidência, Vorcaro obteve sucesso em outros fundos de previdência estaduais e municipais. Veja a lista completa a seguir.

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Veja a lista completa dos fundos de previdência públicos que aportaram no Master:

Estado do Rio de Janeiro/RJ – R$ 3 bilhões

Estado do Amapá/AP – R$ 400 milhões

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Maceió/AL – R$ 97 milhões

São Roque/SP – R$ 93,15 milhões

Cajamar/SP – R$ 87 milhões

Itaguaí/RJ – R$ 59,6 milhões

Estado do Amazonas/AM – R$ 50 milhões

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Aparecida de Goiânia/GO – R$ 40 milhões

Araras/SP – R$ 29 milhões

Congonhas/MG – R$ 14 milhões

Fátima do Sul/MS – R$ 7 milhões

Santo Antônio de Posse/SP – R$ 7 milhões

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Imbituva/PR – R$ 4 milhões

Paulista/PE – R$ 3 milhões

São Gabriel do Oeste/MS – R$ 3 milhões

Jateí/MS – R$ 2,5 milhões

Angélica/MS – R$ 2 milhões

Santa Rita d’Oeste/SP – R$ 2 milhões

Campo Grande/MS – R$ 1,2 milhão