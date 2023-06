Relator promete votação do arcabouço no Senado em dia de Copom

O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator do arcabouço fiscal no Senado, promete votar o texto no próximo dia 21 de junho, apesar dos 30 pedidos de emendas que já chegaram à sua mesa. A expectativa é otimista, às vésperas do recesso parlamentar. “Nós vamos sentar com as lideranças e discutir os pedidos. Não devemos ter problemas”, afirma o senador em contato com a VEJA.

Dos 30 pedidos de alterações no texto inicial enviado pela Câmara, dois devem ser apreciados com mais cuidado pelo relator: as exclusões do arcabouço do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

A votação do arcabouço fiscal coincidirá com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que definirá o patamar da Selic, atualmente em 13,75%. A expectativa é que o colegiado sinalize o início do corte da taxa de juros. “Eu nem sabia que era no mesmo dia”, revela Aziz, surpreso. “Mas o Banco Central não vai deixar de baixar ou não os juros por causa do Congresso”, completa. A aprovação da nova âncora fiscal é vista pelo governo como um dos elementos chaves para que a política monetária do BC possa arrefecer.

O arcabouço fiscal prevê duas regras principais: uma de resultado primário, que prevê zerar o déficit público no próximo ano e também limita o aumento das despesas a 70% do ganho real da receita no ano anterior — ou 50% em caso de descumprimento da meta de resultado primário — não podendo ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. Hoje, o orçamento federal só tem crescimento nominal (pela inflação). Caso haja o descumprimento, serão acionados também gatilhos, como a proibição a criação de cargos, alteração de estruturas de carreiras, novas despesas obrigatórias ou ampliação de incentivos fiscais.

