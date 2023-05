Relator confirma votação da urgência do arcabouço fiscal para quarta

O relator do arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou, nesta segunda-feira, 15, ao deixar uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes partidários, que o requerimento de urgência para acelerar o andamento da proposta deve ser votado na quarta-feira, 17.

Em coletiva, Cajado disse também que a votação do mérito da matéria deve ocorrer na outra quarta-feira. “O presidente Arthur [Lira] vai colocar em urgência na quarta-feira. Para votarmos [o mérito] na próxima quarta”, afirmou. “Esse texto será disponibilizado para que todos tenham conhecimento e nós possamos fazer uma nova rodada de visitação às bancadas”, acrescentou.

Mais cedo, o deputado já havia dito que o texto teria a inclusão de gatilhos, ou seja, travas ou mecanismos de punição ao governo no caso do descumprimento da meta fiscal e que não constam no que foi entregue por Haddad. Entre os gatilhos estudados estão, por exemplo, a proibição de novos concursos públicos ou de aumento para o funcionalismo.

Arthur Lira falou sobre o encontro em uma rede social: “O dia foi bastante produtivo. Avançamos nas conversas com os líderes partidários para garantir o regime de urgência para a proposta do relator Claudio Cajado sobre o novo Regime Fiscal Sustentável, na presença do ministro Fernando Haddad. O novo regime fiscal é prioridade para o desenvolvimento econômico e social do país.”

