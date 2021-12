Relator do Orçamento evita entrar em ‘guerra’ com Economia

A aprovação do Orçamento continua repercutindo com conversas acaloradas entre os congressistas durante a tarde desta quinta-feira, 23. Segundo uma fonte próxima ao relator Hugo Leal (PSD-MG), o deputado alega estar havendo uma “guerra de narrativas” e não pretende entrar nesse debate, depois de críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que faltaram pontos importantes no Orçamento aprovado. Os detalhes dos bastidores sobre esse jogo de “disse me disse” entre o relator e o Ministério ganharam força após divulgação de reportagem da VEJA.

As ‘falas’ de Leal são uma espécie de tréplica a Guedes, que reclamou a secretários e membros sobre a decisão do relator de deixar de fora do texto a previsão de gastos pela manutenção da desoneração da folha para os 17 setores da economia que mais empregam no país. Em versão preliminar, o texto de Leal não continha os 5,3 bilhões de reais provisionados pelo governo com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas. Segundo informou a fonte próxima ao relator, o ministério não havia encaminhado, até o momento da votação, o ofício solicitando a inclusão da verba. A informação, no entanto, não é compatível com a do ministério, que disse ter encaminhado ofício formal pedindo a inclusão da desoneração e da isenção de redução do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para taxistas, pedidos que não foram incluídos no Orçamento aprovado na quarta-feira, 22.

A intenção do governo era reservar 8,3 bilhões de reais para a desoneração da folha de pagamentos das empresas, quando o gasto máximo previsto era de apenas 5,3 bilhões de reais, o que foi considerado abusivo para alguns congressistas. A desoneração diminui a alíquota de 20% sobre os salários para uma alíquota de 1% a 4,5%, como forma de estimular e manter os empregos.

Sem essa previsão no Orçamento, o governo precisará encontrar alternativas para cumprir com a promessa do presidente Jair Bolsonaro, de manter a desoneração. Uma das saídas seria a elaboração de um projeto de lei pedindo alteração no Orçamento para encaixar a verba prevista. Guedes bateu na tecla de que a decisão de Leal é “inacreditável”, porque vai contra as políticas de fomento à criação de empregos engendradas pelo governo. “Defendem em público a desoneração, mas não incluem no orçamento”, escreveu ele a um auxiliar.

O ministro, até então, vinha se mantendo distante das negociações políticas em torno do Orçamento do ano que vem. À distância, Guedes viu o Congresso aprovar o reajuste para policiais federais e o aumento do Fundão eleitoral, de 4,9 bilhões de reais. De acordo com o relatório, o aumento para a categoria deve gerar um custo de 1,7 bilhão de reais para o próximo ano. O valor, no entanto, é menor que o montante solicitado pelo governo, de 2,9 bilhões de reais. O texto aprovado também inclui 16,5 bilhões de reais para as emendas de relator, assunto que virou alvo de polêmica pela falta de transparência e alegações de serem usadas como moeda de troca e favores políticos.