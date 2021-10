Relator da PEC dos Precatórios propõe limite de R$ 40 bi em 2022

Atualizado em 7 out 2021, 16h09 - Publicado em 7 out 2021, 15h53

Espaço fiscal é o desejo número um do governo Bolsonaro para o ano que vem em um orçamento pré-eleição e pressionado pela inflação crescente, que não estava na conta. Nesta quinta-feira, 7, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) apresentou o relatório da PEC 23, a PEC dos precatórios. O texto do parlamentar propõe limite de 40 bilhões de reais para 2022, e deixando o resto das dívidas para depois.

O valor tem como base o equivalente dos precatórios resgatados em 2016, ano de criação do teto de gastos, corrigido pela inflação, o valor remanescente dos 89 bilhões de reais, fica para os exercícios seguintes. A Comissão Especial instituída para analisar o tema marcou a votação do relatório para o próximo dia 19. Depois disso, o texto segue para o plenário da Câmara.

“Os precatórios são despesas primárias obrigatórias. A proposta limita um valor máximo, com o restante sendo postergado. Isso cria uma expectativa ruim em relação ao compromisso da política fiscal com as despesas. Além disso, o teto de gastos é alterado, porque cria-se um espaço fiscal, com o agravante de ter um volume expressivo para ser pago, por exemplo, em 2023”, critica o economista Felipe Salto.

Os precatórios são dívidas da União reconhecidas por decisões judiciais. O dilema do governo com os precatórios acontece por algo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chama de “meteoro”. A previsão é que o valor a ser pago subiu de 54,7 bilhões de reais, em 2021, para 89,1 bilhões de reais em 2022. Esse aumento nas contas atrapalha frontalmente os planos do governo em aumentar o valor do Bolsa Família no ano que vem.

Desde que o valor da conta chegou, Guedes vem se mexendo para achar a solução. A PEC, que enfrentava resistências, ganhou sobrevida após uma reunião do ministros com os presidentes de Câmara e Senado, que endossaram a proposta. O texto enviado inicialmente pelo governo propunha ampliar a possibilidade de parcelamento para outros precatórios (acima de 66 milhões de reais) em dez anos. A proposta de Motta, que consta no relatório, embarca uma solução creditada ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que propôs que o judiciário estabelecesse um limite para o pagamento das dívidas e o restante fosse corrigido pela inflação.

O saldo remanescente será transferido para o exercício seguinte e assim sucessivamente. “O que a gente traz é a instituição de um teto a partir de 2022. Porque não vamos conseguir seguir cumprindo o crescimento dos precatórios. Não vejo alternativa para um País se recuperar economicamente se não for cumprindo a lei do teto de gastos, mas mantendo a garantia de que os precatórios continuarão a ser pagos”, explicou Motta durante a apresentação do texto em reunião da Comissão Especial para analisar o tema.

A proposta cria uma bola de neve para os precatórios tem potencial de impacto de 1,4 trilhão de reais até 2036 anos, segundo a consultoria da Câmara — um problema e tanto a longo prazo. A reforma da Previdência, sancionada em 2019, tem economia estimada em 800 bilhões de reais até 2029.

Um relatório elaborado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, mostra que é possível honrar os 89 bilhões de reais do precatório e um aumento de cerca de 14 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família. Para isso, as despesas discricionárias (não obrigatórias) chegam a 104 bilhões de reais, valor próximo ao mínimo necessário para o funcionamento da máquina pública e sem espaço para emendas de relator. O Orçamento enviado ao Congresso prevê 115 bilhões de reais. O Ministério da Economia calcula um aumento de 18 bilhões de reais acima dos 34,7 bilhões de reais do programa atualmente. Vale lembrar que, a LOA enviada pelo governo prevê o INPC, que reajusta despesas, em 6,2%, porém, o próprio Ministério da Economia já reviu a previsão para 8,4%. Nos últimos 12 meses, o INPC já bateu 10%.

Relatório

Além do estabelecimento do teto, o relatório de Motta traz uma jabuti que propõe o parcelamento, em 240 prestações mensais, dos débitos dos municípios para com a Previdência Social. Entram na medida os débitos com vencimento até 31 de dezembro de 2020, inclusive os parcelados anteriormente. A formalização dos parcelamentos deverá ocorrer até 30 de junho de 2022.