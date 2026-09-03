Reino Unido anuncia investimento bilionário em fundo para proteção de florestas criado pelo Brasil

O governo do Reino Unido anunciou nesta quinta-feira, 3, a intenção de investir 400 milhões de libras no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês, que significa Tropical Forests Forever Facility), mecanismo voltado ao financiamento da proteção de florestas tropicais. O valor equivale a aproximadamente 542 milhões de dólares e 2,8 bilhões de reais, considerando as cotações atuais.

O aporte será feito na forma de empréstimo, e não de doação, e ainda depende da conclusão das regras de governança e operação do fundo, além da análise final das condições da operação pelo governo britânico.

Segundo o comunicado oficial, o modelo permitirá que o Reino Unido receba o pagamento do empréstimo enquanto mantém o financiamento direcionado às ações climáticas e de proteção da natureza. O texto afirma que “isso demonstra a nova abordagem do país em relação ao financiamento climático, atuando como investidor em vez de doador”, em tradução livre para o português.

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O governo britânico também explica que os países florestais não terão de devolver os recursos diretamente, já que a medida deverá gerar retornos para remunerar os investidores e recompensar os países que cumprirem as metas de proteção.

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O TFFF foi criado para remunerar países que preservam suas florestas tropicais com base em resultados. Até 74 nações em desenvolvimento, inclusive o Brasil, poderão ser recompensadas se mantiverem suas matas em pé. Além disso, ao menos 20% dos rendimentos de cada país devem ser destinados para povos indígenas e comunidades locais.

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O investimento anunciado ainda está sujeito à avaliação do tamanho final do TFFF, de sua estrutura, dos mecanismos de crédito e dos termos do empréstimo. O fundo foi lançado na COP30 e chegou à final do Earthshot Prize, uma premiação global de sustentabilidade criada em 2020 pelo Príncipe William, do Reino Unido.