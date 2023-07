Reforma tributária: relator apresenta novo parecer e Câmara começa debate

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) apresentou nesta quarta-feira, 5, o novo parecer da proposta, que começou oficialmente a ser debatida na Casa. A votação deve acontecer nesta quinta, conforme anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O texto cria um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, ou seja, que une uma série de impostos sob uma mesma legislação, que será dividida entre a União, estados e municípios.

Nesse caso, serão criados o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios; e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vai unificar os tributos federais: PIS, Cofins e IPI. O imposto será cobrado no destino, ou seja, onde o bem ou serviço será consumido, e não na origem, como é hoje.

Ribeiro afirmou que algumas modificações pedidas por estados e municípios, como no Conselho Federativo que vai centralizar a arrecadação e no Fundo de Desenvolvimento Regional, ainda não foram contempladas no relatório de hoje, pois estão sendo finalizadas.

O novo parecer traz a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero. “Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre”, disse o relator durante a sessão.

Negociação

Apesar de estar no radar do governo e dos parlamentares já há alguns meses, a movimentação pela reforma tributária se intensificou na última semana, depois que Lira anunciou, na sexta-feira, que a Câmara faria um “esforço concentrado” para votar três pautas econômicas — as outras duas sendo arcabouço fiscal e o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

No domingo, Lira reuniu líderes partidários em sua residência oficial para discutir o projeto. Nos dias seguintes, parlamentares, governadores e prefeitos se encontraram em Brasília para negociar pontos do texto.

