‘Reforma tributária nos livrará do manicômio’, afirma Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender nesta segunda-feira, 24, uma reforma tributária “possível”– a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição que altera os impostos sobre o consumo. “Todos nós temos nossos interesses empresariais, pessoais, e o ceticismo do país com um tema tão desejado não deve ser fruto da vontade de uma só pessoa. Isso é fruto de todos os setores produtivos e de toda a classe política que contribuíram para este passo importante que foi dado em direção a um Brasil menos burocrático, mais simples e com mais segurança jurídica”, afirmou durante evento com empresários do Lide Brazil Investment Forum, no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo.

O presidente da Câmara saudou o que chama de “momento histórico”. “A coluna do texto aprovado pela Câmara nos livrará do manicômio tributário que o Brasil vive até hoje”, disse. O projeto depende de votação no Senado, que deve promover alterações no texto original. Segundo ele, há uma grande disposição dos parlamentares para desbravaram investimentos e modernizaram o aparato normativo. “A matéria avançou, foi enriquecida pelo debate e caminhou amadurecida pela Câmara. É uma reforma que pertence ao Brasil”, afirmou.

Lira admitiu que a reforma tributária, como foi aprovada, não foi o “sonho de ninguém”, mas fruto de uma construção coletiva. “Por vários detalhes, ela não foi ideal para ninguém, mas ela simplifica, desburocratiza e gera segurança jurídica. E isso deve ser comemorado”, disse.

O deputado aproveitou a oportunidade para dizer que a próxima grande pauta do Legislativo será a aprovação da reforma administrativa. “Os juros devem começar a abaixar em breve, com uma trajetória convincente de queda da inflação e crescimento do PIB. Estamos iniciando o segundo semestre com perspectivas positivas”, completou.

Continua após a publicidade

Siga