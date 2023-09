Reforma tributária está progredindo conforme o planejado, diz Haddad

O avanço da reforma tributária e o desenvolvimento de iniciativas ecológicas inovadoras foram os temas comentados durante visita do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Universidade de São Paulo (USP) neste sábado, 23. Haddad compartilhou perspectivas animadoras, reiterando que a reforma está seguindo o cronograma esperado, com previsões de aprovação até o fim do próximo mês e sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o final do ano.

Haddad articulou com convicção a necessidade de manter o fluxo legislativo da reforma tributária. “Está na agenda no Senado a votação da reforma em outubro, que era o que estava previsto desde o início do ano. Aprovar até julho na Câmara, como aconteceu. Estamos absolutamente dentro do cronograma”, disse.

Além disso, o ministro sublinhou a relevância do Marco das Garantias, visando a simplificação dos processos de concessão de crédito e a diminuição de riscos para os credores. Após ser aprovado pelo Senado, o projeto aguarda agora a palavra final da Câmara dos Deputados. Haddad também falou com otimismo sobre os avanços da “agenda verde” do país, particularmente após apresentar o Plano de Transformação Ecológico nos Estados Unidos, e mencionou o projeto da Lei de Crédito de Carbono, que está em deliberação no Senado, manifestando esperança no progresso de medidas fiscalizadoras, creditícias e ambientais. “Estamos avançando nas medidas fiscais e creditícias necessárias para mover o país adiante”, afirmou.