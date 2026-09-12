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Reforma tributária cria espaço para ‘score fiscal’ de fornecedores

ASIS começa a testar indicador que pretende transformar histórico tributário de empresas em critério para escolha de parceiros e negociação comercial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 11h30
Homem barbudo de pele morena e cabelo escuro, sorrindo, usando uma camisa polo preta com o logo verde ASIS no peito, braços cruzados, em um escritório moderno com mesas e computadores ao fundo
Ulisses Brondi, CEO da ASIS Tax Tech (Divulgação/Divulgação)
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A reforma tributária está prestes a criar uma nova ficha corrida para as empresas. A ASIS Tax Tech começou a testar um “score tributário” que classifica companhias de acordo com a qualidade de seu histórico fiscal e poderá ser usado por clientes para avaliar fornecedores antes de fechar negócio.

O indicador cruza documentos e bases fiscais federais, estaduais e municipais e leva em conta atrasos em obrigações, débitos com o Fisco, pagamentos fora do prazo e erros na emissão de documentos. Quanto maior a frequência e a gravidade dos problemas, menor a nota.

A aposta é que esse tipo de informação ganhe valor comercial com a entrada em funcionamento do novo sistema de IBS e CBS. No modelo da reforma, o aproveitamento dos créditos tributários estará conectado à extinção do imposto da operação, enquanto o split payment permitirá que IBS e CBS sejam separados automaticamente no momento do pagamento.

A própria implantação desse mecanismo avançou nesta semana. Receita Federal e Comitê Gestor do IBS aprovaram, na terça-feira, 8, nova documentação técnica da Plataforma Pública do Split Payment. A implementação será gradual a partir de 2027.

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“Não bastará olhar apenas para a própria maturidade fiscal, mas também para a das empresas com as quais se escolheu trabalhar”, diz Ulisses Brondi, CEO da ASIS.

O Score ASIS ainda está em fase piloto e será calibrado conforme os diferentes setores e as regras da reforma. A companhia pretende acrescentar inteligência artificial para explicar o que derrubou a nota de cada empresa e apontar as correções necessárias.

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