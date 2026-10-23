Reforma tributária ameaça receita de aeroportos e pode provocar renegociação de concessões
Operadoras como Aena e Zurich temem impactos financeiros; empresa espanhola alerta para passagens mais caras e redução de passageiros
Operadoras de aeroportos como a espanhola Aena e a suíça Zurich veem na reforma tributária um risco para suas receitas, o que pode levar a pedidos de reequilíbrio dos contratos de concessão. A Aena alerta que o encarecimento das passagens pode reduzir o movimento de passageiros.