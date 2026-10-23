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Reforma tributária ameaça receita de aeroportos e pode provocar renegociação de concessões

Operadoras como Aena e Zurich temem impactos financeiros; empresa espanhola alerta para passagens mais caras e redução de passageiros

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 12h00 | Atualizado em 23 out 2026, 12h33
CONGONHAS - O aeroporto paulistano foi arrematado no ano passado pela espanhola Aena Desarrollo Internacional por 2,5 bilhões de reais, valor 231% acima das previsões iniciais. O modelo é de concessão -
Aeroporto de Congonhas, administrado pela Aena (Alfribeiro/Getty Images)
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Reforma tributária ameaça receita de aeroportos e pode provocar renegociação de concessões Priorize VEJA no Google

Operadoras de aeroportos como a espanhola Aena e a suíça Zurich veem na reforma tributária um risco para suas receitas, o que pode levar a pedidos de reequilíbrio dos contratos de concessão. A Aena alerta que o encarecimento das passagens pode reduzir o movimento de passageiros.

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