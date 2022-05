Redes da Claro enfrentam instabilidade em São Paulo

A companhia telefônica Claro presenteou milhões de paulistanos na manhã desta segunda-feira, 2, com uma falha no sistema que deixou as redes instáveis ou completamente indisponíveis. São inúmeros os relatos nas redes sociais de usuários reclamando de ausência de sinal desde o início do dia. A empresa não havia se manifestado oficial e publicamente sobre os problemas até a publicação desta matéria. A última e festiva publicação da empresa no Twitter envolvia a continuidade “de sua cobertura” durante corridas da Fórmula 1. De acordo com o site DownDetector, que monitora problemas na cobertura de diversos serviços digitais, o número de reclamações registradas contra a Claro passou de pouco mais de dez às 5h da manhã para quase 500 às 10h desta segunda.

“Tá difícil para motorista de app trabalhar sem sinal”, escreveu um usuário no Twitter. “Quero saber se esse período vai ser abatido na minha conta no fim do mês”, provocou outro. Em conversa com VEJA por telefone por volta de 10h, a assessoria informou não tinha ciência de qualquer problema. E não são poucos os usuários afetados — em São Paulo, são mais de 25 milhões. Segundo dados da Agência Nacional de Telefonia, a Anatel, a Vivo detém a liderança de mercado da telefonia móvel no país com 33,4% de todos os telefones do país. A Claro tem 27,95% de participação, ocupando o segundo lugar. A terceira posição fica com a Tim, que tem 21,17% dos usuários.

Apesar da ausência de comunicado oficial, a empresa vem respondendo usuários nas redes sociais afirmando que “já temos uma equipe tratando a falha na localidade de São Paulo”. Procurada por VEJA para se comunicar oficialmente, a empresa não se manifestou até a publicação desta reportagem. A nota será atualizada com o posicionamento da Claro.