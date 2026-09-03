Rede Selfit de academias põe 130 milhões de reais na expansão

A Selfit abriu 38 academias no primeiro semestre de 2026 e investiu mais de 130 milhões de reais na expansão da rede. Foram 32 unidades próprias e seis franquias, com forte concentração no Nordeste: a região recebeu 33 das inaugurações e virou a principal frente de crescimento da companhia. “Estamos fortalecendo nossa presença regional e ganhando escala no mercado nordestino antes de avançar para outras regiões do país”, diz o CEO Fernando Menezes.

A estratégia segue o modelo de academias de alto volume e preços acessíveis. Depois de faturar 448 milhões de reais em 2025, a Selfit pretende terminar este ano com 250 unidades no país, das quais 195 próprias e 55 franqueadas. Só a expansão do primeiro semestre gerou cerca de 500 empregos diretos e outros 150 indiretos.