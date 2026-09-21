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Economia

Rede investida por Zettel acumula 3,3 milhões de reais em cobranças após crise do Master

Frutaria, que recebeu investimento da Moriah Asset, enfrenta protestos, dívidas de aluguel e ações de despejo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 12h30
Fabiano Zettel
Fabiano Zettel (YouTube / Bola de Neve Church/Reprodução)
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Rede investida por Zettel acumula 3,3 milhões de reais em cobranças após crise do Master Priorizar nos meus resultados Google

Empresas ligadas à rede de restaurantes de Cláudio Carotta acumulam cerca de 3,3 milhões de reais em cobranças, entre protestos, fornecedores e ações judiciais, segundo levantamento apresentado ao Radar Econômico por Eduardo Landim, ex-sócio de Carotta e parte em uma longa disputa societária envolvendo a Frutaria São Paulo.

Um dos casos apontados no levantamento envolve o Empório Frutaria da Oscar Freire, em São Paulo, que enfrenta cobrança de cerca de 1,6 milhão de reais em aluguéis em uma ação de despejo. Outra empresa da rede, a Néctar, teria aproximadamente 540 mil reais em débitos de locação.

A deterioração ocorre depois de um período de expansão bancado por novos investidores. Em janeiro de 2024, a Moriah Asset, fundada por Fabiano Zettel, anunciou sua entrada como investidora do grupo formado por Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar. Na ocasião, o plano divulgado era elevar o faturamento conjunto de 120 milhões para 200 milhões de reais e acelerar a abertura de lojas.

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Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, está preso preventivamente desde 4 de março no âmbito das investigações do caso Banco Master. A própria Moriah também foi alcançada por medidas de quebra de sigilo bancário e fiscal determinadas nas apurações.

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As dificuldades financeiras aparecem em meio a outra frente de problemas para Carotta. Em abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso da Lyfe Participações, empresa ligada ao empresário, contra a suspensão de seus direitos políticos nas sociedades do Grupo Frutaria.

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No julgamento, o TJ-SP afirmou haver “fundados indícios” de que a Lyfe praticou atos incompatíveis com o interesse social. O tribunal mencionou a abertura de estabelecimento concorrente próximo a uma antiga unidade da Frutaria São Paulo, a reunião de marcas concorrentes em um mesmo aplicativo de delivery e o risco de confusão entre os negócios. A decisão também aponta possível aproveitamento parasitário da marca.

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A disputa opõe Carotta a Eduardo Landim, com quem fundou a Frutaria São Paulo. A Lyfe já havia sido alvo de decisão judicial de exclusão da sociedade, posteriormente mantida pelo TJ-SP. Os efeitos definitivos dessa exclusão, porém, dependem do trânsito em julgado.

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