A Rede D’Or fechou um acordo para vender à BlackRock Brasil, subsidiária da gestora americana BlackRock, a totalidade de suas participações nas duas empresas que compõem a SulAmérica Investimentos. A transação foi estimada em cerca de 850 milhões de reais, segundo comunicado divulgado pelo grupo de saúde nesta quarta-feira, 18.

A operação abrange todas as participações da Rede D’Or na SulAmérica Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e na SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos. A transferência ainda precisa receber o aval do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além do cumprimento das demais condições previstas no contrato.

Do valor total, 700 milhões de reais serão desembolsados à vista, quando a venda for concluída. Os outros 150 milhões de reais serão pagos em duas parcelas futuras, previstas para o terceiro e o quinto aniversário do fechamento do negócio. Esses pagamentos dependerão do cumprimento de metas contratuais e também estarão sujeitos a variações cambiais. montante está sujeito a ajustes relativos ao caixa líquido e ao capital de giro das empresas.

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A operação ocorre após a incorporação da SulAmérica ao grupo Rede D’Or, em 2022. O acordo para a aquisição foi anunciado em fevereiro daquele ano e avaliava a seguradora em aproximadamente 13 bilhões de reais. Na ocasião, a transação foi apresentada como a maior aquisição da história do grupo hospitalar desde sua abertura de capital. O negócio abrangia as atividades de saúde, odontologia, seguros de vida, previdência e investimentos da SulAmérica. Pelo acordo, os acionistas da seguradora receberiam ações da Rede D’Or e passariam a deter 13,5% do capital da companhia.