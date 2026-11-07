Rede D’Or lança campanha nacional para divulgar curso de Medicina

A Rede D’Or colocou nas ruas uma campanha nacional para divulgar seu novo curso de Medicina, no Rio de Janeiro. Desenvolvida pela GPeS | Comunicamos Saúde, a ação tem como conceito “Primeira turma de Medicina. Primeira escolha.” e busca associar a reputação hospitalar e científica do grupo à formação de novos médicos.

A estratégia inclui anúncios em jornais, televisão, plataformas de streaming, aplicativos de mobilidade, redes sociais e mídia exterior. A campanha também aproveita a estrutura da Rede D’Or, com mais de 70 hospitais no país, para ampliar o alcance da divulgação.

Entre as iniciativas está o programa Medicina de Portas Abertas, que permite a estudantes e familiares conhecer a estrutura e a proposta pedagógica da graduação, vinculada ao Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR).

“Nosso desafio foi transformar a reputação científica e a qualidade assistencial da Rede D’Or em diferenciais para a escolha da faculdade”, afirma Gilmara Espiro, da GPeS. A campanha também mira os próprios médicos da rede, identificados pela agência como potenciais influenciadores na decisão dos filhos sobre a escolha da universidade.