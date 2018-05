Rede de restaurante de comida asiática vai distribuir prato de graça

A P.F.Chang’s, rede de restaurante de comida asiática, vai distribuir um prato de graça para os clientes no dia 17 de maio.

A campanha Free Lettuce Wraps Day foi lançada nesta segunda-feira, 14, e vai oferecer o Lettuce Wraps – combinação de frango, cogumelos, cebolinha e castanha-d’água, acompanhada de folhas frescas de alface para que se façam os tradicionais rolinhos (wraps) – para os clientes.

Para ganhar o popular prato chinês, é necessário fazer o cadastro através do anúncio do Free Lettuce Wraps Day, na página do P.F.Chang’s no Facebook. Depois, o usuário precisa apresentar o print da tela com o cupom da campanha em uma das lojas da rede e retirar seu prato.

De acordo com a empresa, a promoção não está vinculada a compra de nenhum produto e é válida para os shoppings JK, Pátio Higienópolis, Iguatemi Alphaville e Iguatemi Campinas.