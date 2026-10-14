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Rede de academias investe R$ 3,8 milhões em treinos de 36 minutos

Filho dos fundadores da Academia Gaviões, Leandro Aguiar prepara inauguração de unidades na Faria Lima e na Avenida Paulista e aposta em novo modelo de fitness

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h00
Equipamentos de musculação vermelhos e pretos em uma academia com iluminação neon. No fundo, um letreiro neon vermelho com a silhueta de um gavião e o texto FAMÍLIA GAVIÕES. Em primeiro plano, um peso de 20 kg.
Academia Gaviões 24h (Academia Gaviões 24h/Divulgação)
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Leandro Aguiar, filho dos fundadores da Academia Gaviões, rede que faturou R$ 300 milhões em 2025, está investindo R$ 3,8 milhões na expansão de um novo negócio no setor de fitness. O empresário, de 41 anos, prepara a inauguração de duas unidades da Fast Treino, rede criada por ele com uma proposta diferente das academias tradicionais: treinos de apenas 36 minutos, equipamentos automatizados e pagamento por sessão.

A primeira unidade comercial será inaugurada na segunda quinzena de outubro, na região da Faria Lima, em São Paulo. Terá 200 metros quadrados e 24 máquinas distribuídas em 12 boxes. Na primeira quinzena de novembro, será a vez da Avenida Paulista, onde a empresa abrirá sua maior operação, com 1.000 metros quadrados e 72 equipamentos. Juntas, as duas unidades deverão gerar entre 26 e 36 empregos.

O modelo de negócios aposta na conveniência para conquistar consumidores que não frequentam academias por falta de tempo. Os exercícios são realizados em máquinas que conduzem os movimentos, enquanto luzes de LED orientam o ritmo do treinamento. Em vez de mensalidades, o cliente paga por sessão.

A Fast Treino começou a testar o conceito em abril, com a abertura de uma unidade em Alphaville, na Grande São Paulo. O espaço funciona como laboratório de inovação, onde os alunos experimentam gratuitamente a metodologia e os equipamentos.

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A aposta de Aguiar ocorre em um momento de diversificação do mercado brasileiro de academias. Enquanto redes como Smart Fit e SkyFit investem em novos formatos de treinamento, o empresário decidiu criar uma marca independente do negócio familiar.

A história da família no setor começou em 1974, quando os pais de Leandro abriram uma escola de karatê em uma garagem no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Antes de participar da expansão da Academia Gaviões, ele trabalhou como manobrista, recepcionista e professor na própria rede.

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Até dezembro, a expectativa é que a Fast Treino tenha quatro endereços, incluindo um quiosque no Ceará. Para 2027, o plano é buscar parceiros para levar o conceito a outras regiões do país.

“Para o ano que vem, nosso grande foco será a expansão nacional. Estamos ativamente à procura de parceiros em todo o Brasil para acelerar essa evolução”, afirma Aguiar, fundador e CEO da Fast Treino.

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