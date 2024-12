Rede 5G é liberada para todo o Brasil nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira,2, a tecnologia 5G está disponível para todo Brasil. Todos os 5.570 municípios passam a ter a oportunidade de acesso a essa tecnologia.

A disponibilidade de acesso ocorre após a conclusão da liberação da faixa de 3,5 GHz para os 190 municípios que ainda não tinham a cobertura. Cinco vezes mais rápida do que a rede 4G, a rede 5G opera nessa faixa de 3,5 GHz.

Sua velocidade média é de 443 megabits por segundo e a rede permite mais aparelhos conectados simultaneamente, além de ter menor tempo de resposta entre os dispositivos.

No Brasil, a primeira antena comercial de internet móvel da quinta geração foi instalada em julho de 2022, no mesmo ano ela ficou disponível em todas as capitais. A limpeza da faixa de 3,5 GHz era parte das obrigações estabelecidas no edital do Leilão do 5G, feito pela Anatel em 2021.

As vencedoras dos blocos nacionais – Claro, TIM e Vivo – foram responsáveis por criar a EAF, entidade administrativa que atua na operação de limpeza da faixa de 3,5 GHz, na implementação de seis infovias no leito dos rios da Amazônia e na implementação das Redes Privativas e Seguras do Governo Federal.

Segundo o conselheiro da Anatel Vinicius Caram, a liberação da faixa de 3,5 GHz em todo o território nacional foi feita antes do prazo previsto, que era 2026 “A conclusão desta obrigação editalícia com 14 meses de antecedência reflete o sucesso do modelo de implementação de política pública e o comprometimento de todos os agentes em atuar com eficiência e celeridade para levar o 5G o mais rapidamente possível para a população brasileira”, disse na semana passada quando a Anatel anunciou a liberação da faixa para todos os municípios do Brasil.