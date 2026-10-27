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Economia

Redata atrai investidores, mas não acelera obras de data centers

Pesquisa do GRI mostra que apenas 4% apontam antecipação de projetos como principal efeito do incentivo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 09h00
Vista aérea de um grande canteiro de obras com um edifício retangular em construção, com estrutura de concreto aparente e telhado parcialmente coberto. Ao redor, há terraplanagem, máquinas pesadas, pilhas de pneus e materiais, além de caminhões e trabalhadores. Palmeiras e vegetação rasteira pontuam a paisagem.
MEGAPROJETO - Obras em Pecém, no Ceará: a dona do TikTok vai investir 200 bilhões de reais no empreendimento  (Afonso França Engenharia/.)
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Redata atrai investidores, mas não acelera obras de data centers Priorize VEJA no Google

O governo conseguiu aumentar a atratividade do Brasil para investimentos em data centers com a aprovação do Redata, mas ainda está longe de resolver um dos principais problemas enfrentados pelo setor: a demora para colocar os empreendimentos em operação. Um levantamento do GRI Institute mostra que apenas 4,08% dos participantes da pesquisa apontaram a antecipação dos cronogramas de projetos como o principal efeito esperado do novo regime de incentivos fiscais. O resultado evidencia uma distância entre a redução dos custos de investimento e a capacidade de acelerar a instalação dos centros de processamento de dados no país.

A pesquisa, realizada em setembro durante um encontro do GRI que reuniu 239 participantes, entre executivos, investidores, financiadores e representantes do setor público, revela um contraste. Enquanto 53,06% apontaram o aumento da competitividade internacional do Brasil como principal efeito do Redata, a expectativa de antecipação dos empreendimentos ficou restrita a uma pequena parcela das respostas. O estudo captou as expectativas dos participantes no dia da sanção da lei, e não os resultados efetivos do programa.

O obstáculo está principalmente na infraestrutura. Embora o Brasil tenha uma matriz elétrica predominantemente renovável e disponibilidade de energia para atrair grandes investimentos, a conexão dos empreendimentos à rede de transmissão esbarra em limitações de capacidade, obras de expansão e procedimentos regulatórios. Segundo o GRI, os prazos necessários para viabilizar essa infraestrutura podem ser incompatíveis com a velocidade de implantação exigida pelas empresas de tecnologia, sobretudo diante do avanço da inteligência artificial.

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A importância desse gargalo aparece em outro resultado do levantamento. A disponibilidade de infraestrutura de apoio, incluindo energia, conectividade e transporte, passou de 43,40% das menções em 2025 para 72,92% em 2026, tornando-se o principal fator apontado como capaz de impulsionar investimentos. Superou até mesmo a demanda por inteligência artificial, mencionada por 66,67% dos participantes. Já a proporção de respostas indicando apetite alto ou muito alto por investimentos no setor subiu de 76% para 83,78% no mesmo período.

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As limitações também dificultam uma das ambições do governo: distribuir os investimentos para além dos mercados tradicionais do Sul e Sudeste. Apesar dos incentivos diferenciados previstos para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apenas 4,08% apontaram o redirecionamento regional dos projetos como principal efeito esperado do Redata. A escolha da localização continua condicionada à disponibilidade de infraestrutura elétrica, à conectividade e à proximidade dos principais centros consumidores.

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Sancionado em setembro, o Redata prevê benefícios tributários federais para a aquisição e importação de equipamentos destinados aos centros de processamento de dados, mas sua implementação ainda depende de regulamentação. O setor também cobra avanços na desoneração do ICMS, que exige articulação entre os estados. O diagnóstico do GRI indica que a política tributária pode ajudar o Brasil a conquistar investimentos, mas transformar esse interesse em projetos operacionais exigirá resolver obstáculos que os incentivos fiscais, isoladamente, não conseguem eliminar.

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