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Economia

‘Reconhecer quem empreende deveria ser parte da cultura nacional’, diz CEO da Abril no Prêmio TOP30

Mauricio Lima defendeu a valorização das empresas que geram riqueza e empregos e reafirmou a importância da livre iniciativa para o desenvolvimento

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 20h52
Maurício Lima, CEO da Editora Abril na cerimônia do TOP30 - As melhores empresas do Brasil em 30 de outubro de 2025
Em seu discurso, o CEO também destacou a transformação da Abril diante das mudanças no mercado de mídia. (Cláudio Gatti/VEJA.com)
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Reconhecer quem empreende, investe, inova, assume riscos e cria empregos deveria fazer parte da cultura nacional, afirmou Mauricio Lima, CEO da Abril, durante a cerimônia de premiação da segunda edição do ranking TOP30 — As Melhores Empresas do Brasil, realizada nesta segunda-feira, 24, no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. “Há valores que, em determinados momentos da história, precisam ser reafirmados. A cultura do mérito é um deles”, disse.

O TOP30 é uma iniciativa de VEJA NEGÓCIOS, elaborada em parceria com a agência de classificação de risco Austin Rating, que reconhece as companhias que se destacaram em 30 setores da economia. Nesta edição, foram considerados os resultados econômico-financeiros das empresas entre 2022 e 2025.

Para Lima, o reconhecimento das companhias vai além da entrega de um prêmio. “O sucesso construído com trabalho, talento e competência merece ser reconhecido”, afirmou. Segundo o executivo, essa visão está ligada à trajetória da Abril e à defesa de valores como conhecimento, liberdade e iniciativa privada.

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Em seu discurso, o CEO também destacou a transformação da Abril diante das mudanças no mercado de mídia. A companhia reúne atualmente 23 marcas em seu portfólio e ampliou sua atuação para além das revistas, com presença no ambiente digital, nas redes sociais, em eventos e no audiovisual. O canal VEJA Mais alcança 16 milhões de espectadores.

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Lima também ressaltou o papel da credibilidade diante da proliferação das fake news e da crescente dificuldade de distinguir informação de ruído. “Nós não somos os donos da verdade, mas nós somos responsáveis por procurá-la”, afirmou. Para ele, reputação, qualidade, independência e confiança permanecem como ativos fundamentais mesmo diante das transformações tecnológicas e das novas formas de consumo de informação.

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Ao relacionar esses valores ao TOP30, o executivo voltou a defender a valorização das empresas e da iniciativa privada. “Ao reconhecer quem gera riqueza, cria empregos e transforma ideias em realidade, nós reafirmamos a nossa confiança no mérito e a nossa defesa intransigente da livre iniciativa”, disse

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