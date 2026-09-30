Receita paga R$ 1,26 bilhão em restituições do Imposto de Renda nesta quarta-feira

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A Receita Federal paga nesta quarta-feira, 30, mais de 1,26 bilhão de reais em restituições do Imposto de Renda. O lote residual de setembro contempla 412.186 restituições, para contribuintes prioritários e não prioritários. Entenda como consultar o seu CPF e o que fazer em caso de pendências na sua declaração.

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A Receita Federal paga nesta quarta-feira, 30, mais de 1,26 bilhão de reais em restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O lote residual de setembro contempla 412. 186 restituições de contribuintes prioritários e não prioritários.

Entram no lote declarações do IRPF 2026 que foram transmitidas fora do prazo ou que apresentavam pendências posteriormente solucionadas pelos contribuintes. Também estão incluídas restituições residuais referentes a exercícios anteriores. A consulta para saber quem foi contemplado está disponível desde o último dia 23.

Do valor total, 466,68 milhões de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal. São 9. 250 restituições para idosos acima de 80 anos, 59. 722 para pessoas entre 60 e 79 anos, 7. 341 para pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave e 19. 699 para contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outras 281. 609 restituições serão pagas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas ganharam preferência por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido receber a restituição por Pix. Há ainda 34. 565 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

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Como consultar a restituição

Para verificar se está no lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar “Consultar minha restituição”. É possível fazer uma consulta simplificada ou acessar informações mais detalhadas sobre o processamento da declaração por meio do e-CAC. A consulta também está disponível no aplicativo da Receita Federal para celulares e tablets.

Caso a declaração apresente alguma pendência, o contribuinte pode verificar a situação e, quando necessário, enviar uma declaração retificadora para corrigir as informações. O pagamento da restituição é feito apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso exista algum problema nos dados informados ou na conta indicada, o crédito não é realizado. Nesses casos, o contribuinte pode solicitar o reagendamento do crédito pelo Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa de pagamento. Se o valor não for resgatado dentro desse período, será necessário solicitar a restituição não resgatada por meio do e-CAC.