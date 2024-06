Receita paga hoje o 2º lote de restituição do IR; veja quem recebe

Nesta sexta-feira, a Receita Federal paga o segundo lote de restituição do Imposto de Renda (IR) para 5,7 milhões de pessoas. Ao todo serão restituídos 8,5 bilhões de reais e o montante a ser distribuído inclui restituições residuais de exercícios anteriores. O primeiro lote do IR foi pago no dia 31 de maio.

Os contribuintes vão receber a restituição por meio de depósito em conta indicada na declaração ou também na chave PIX informada. Na página da Receita na internet é possível saber se a restituição está disponível, clicando em “Meu Imposto de Renda” e “Consultar a Restituição”.

Além de idosos, professores e pessoas com deficiência, residentes do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes foram incluídos no segundo lote

Confira quem vai receber o segundo lote do IR:

140.360 contribuintes com 80 anos ou mais;

1.024.071 pessoas com idade superior a 60 anos;

66.287 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave;

459.444 professores, cuja principal fonte de renda é o magistério;

252.738 residentes do Rio Grande do Sul afetados por enchentes;

3.812.767 contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou solicitaram a restituição via PIX.

Quem não receber o depósito, poderá resgatar o valor no prazo de um ano pelo Banco do Brasil. Para reagendar o crédito dos valores, o contribuinte pode acessar o Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do banco pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Confira as datas dos próximos lotes de restituição:

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro