Receita paga 3º lote de restituições do IR nesta quarta-feira

A Receita Federal vai pagar nesta quarta-feira, 15, as restituições do Imposto de Renda 2018 incluídas no terceiro lote. Além disso, também serão restituídas declarações que caíram na malha fina entre 2008 e 2017 e foram regularizadas. O valor é corrigido pela taxa básica de juros.

O depósito será realizado na conta bancária indicada pelo contribuinte no momento da declaração. O terceiro lote contempla 2,85 milhões de pessoas com um total de 3,6 bilhões de reais.

Do montante liberado, mais de 342 milhões de reais correspondem ao pagamento de restituições prioritárias – como idosos (48.838 contribuintes) ou portadores de deficiência (7.913 pessoas).

Para saber se você está na fila de restituição, acesse o site da Receita ou faça a consulta por meio do Receitafone (146).

Calendário de pagamento

Se você não tiver sido incluído nos dois primeiros lotes, fique atento às próximas datas: