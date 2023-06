Receita libera R$ 7,5 bilhões no segundo lote do Imposto de Renda

Assim como no lote anterior, os valores serão destinados a prioridades legais, como quem entregou a declaração pré-preenchida ou escolheu o Pix para a restituição — prioridades inseridas este ano no IR, ao todo, 3,4 milhões neste lote. 1,1 milhão dos contribuintes são para idosos acima de 60 anos. 70,5 mil são contribuintes com deficiência física, 468 mil professores.

Ainda há mais três lotes, até setembro. Os pagamentos são sempre feitos no último dia útil do mês, pela conta corrente escolhida ou via Pix.