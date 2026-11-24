Receita Federal liberou nesta terça-feira (24) a consulta a um novo lote de restituições do Imposto de Renda de 2026, que injetará 666 milhões de reais na economia na próxima segunda-feira (30).

Ao todo, 224 mil contribuintes serão contemplados, entre os que entregaram a declaração fora do prazo, regularizaram inconsistências identificadas pelo fisco ou aguardavam pagamentos referentes a exercícios anteriores.

O desembolso ocorre após o encerramento do calendário regular de restituições.

Os lotes residuais permitem à Receita Federal efetuar pagamentos à medida que as análises das declarações que apresentaram pendências ou foram entregues com atraso são concluídas.

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Segundo o Ministério da Fazenda, aproximadamente 383 milhões de reais serão destinados a brasileiros com prioridade legal no recebimento dos recursos, o equivalente a 57% do montante disponibilizado neste mês.

O pagamento médio do lote será de aproximadamente 2.977 reais, embora o valor individual varie conforme o imposto recolhido em excesso por cada contribuinte.

A restituição é corrigida pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao encerramento do prazo de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, acrescida de 1% no mês do depósito.

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Depois que os recursos são encaminhados à instituição financeira, não há novas atualizações monetárias.

Quem receberá a restituição em novembro

De acordo com os dados divulgados pelo governo federal, os pagamentos serão distribuídos entre os seguintes grupos:

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9.642 idosos com mais de 80 anos; Continua após a publicidade

44.975 idosos entre 60 e 79 anos; Continua após a publicidade

4.948 pessoas com deficiência ou doença grave;

9.686 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

133 mil contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber via Pix;

21,8 mil contribuintes sem prioridade.

A ordem de pagamento combina critérios previstos em lei com mecanismos adotados pela Receita para estimular a utilização de ferramentas digitais.

Entre contribuintes de uma mesma categoria de prioridade, a data de entrega da declaração é utilizada como critério de desempate.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

A confirmação do pagamento pode ser feita gratuitamente pelo portal de restituições da Receita Federal.

O contribuinte deverá informar o CPF, a data de nascimento e o exercício correspondente à declaração. Para o Imposto de Renda entregue neste ano, deve ser selecionado o exercício de 2026, referente aos rendimentos de 2025.

Também é possível acompanhar a situação pelo aplicativo da Receita Federal ou acessar informações mais detalhadas no portal e-CAC, mediante identificação pela conta Gov.br.

A consulta completa permite verificar eventuais divergências nas informações apresentadas ao fisco e identificar se a declaração ainda está em processamento ou aguarda a liberação dos recursos.

O que fazer se a restituição não cair na conta

O depósito será realizado exclusivamente em uma conta de titularidade do contribuinte. Inconsistências nos dados bancários ou problemas na conta indicada podem impedir a transferência.

Nesses casos, os recursos poderão ser solicitados novamente durante o período de até um ano, por meio do portal do Banco do Brasil ou da central de atendimento da instituição financeira.

Após esse prazo, será necessário apresentar uma solicitação diretamente à Receita Federal, utilizando o serviço Meu Imposto de Renda, disponível no portal e-CAC.

Como sair da malha fina

A retenção de uma declaração na malha fina não significa necessariamente que o contribuinte tenha cometido uma irregularidade fiscal.

O procedimento ocorre quando os sistemas da Receita identificam inconsistências no cruzamento das informações fornecidas por pessoas físicas, empregadores, instituições financeiras e prestadores de serviços.

Entre as causas mais frequentes estão a omissão de rendimentos, divergências nas despesas médicas declaradas, informações incorretas sobre dependentes e deduções sem respaldo legal.

Caso identifique um erro, o contribuinte pode apresentar uma declaração retificadora, desde que ainda não tenha sido iniciado um procedimento fiscal que impeça a alteração.

Quando as informações declaradas estiverem corretas, será necessário comprovar os dados mediante a apresentação de documentos, conforme as orientações do fisco.

A regularização das pendências permite que a declaração volte ao fluxo de processamento da Receita.

A liberação da restituição, entretanto, não é imediata e depende da conclusão da análise e da inclusão do contribuinte nos próximos lotes residuais.