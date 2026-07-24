Receita libera consulta ao 3º lote da restituição do Imposto de Renda; veja como consultar

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, 2.743.200 contribuintes serão contemplados nesta etapa, que soma 4,61 bilhões de reais em restituições. O pagamento está previsto para 31 de julho.

Este é o último lote que contempla todas as declarações processadas sem pendências. Após esse pagamento, permanecerão na fila apenas contribuintes que tiveram a declaração retida em malha fiscal ou que apresentaram inconsistências nos dados bancários informados para o crédito da restituição.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber o valor via Pix. Outros 309.441 pagamentos serão feitos a pessoas enquadradas em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 restituições serão destinadas aos contribuintes com prioridade prevista em lei. As demais 1.396.474 restituições serão pagas aos contribuintes sem prioridade.

Como consultar

A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal, acessando o serviço “Meu Imposto de Renda” e selecionando a opção “Consultar a Restituição”. Também é possível verificar a situação por meio da página específica de consulta da restituição ou pelo aplicativo oficial da Receita Federal para celulares e tablets.

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A Receita informou que cerca de 165 mil restituições ainda não foram creditadas porque os contribuintes informaram o CPF como chave Pix, mas não possuem uma conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, o órgão orienta três alternativas: cadastrar uma chave Pix do tipo CPF em uma instituição financeira, alterar a conta para recebimento pelo serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração com os dados bancários corretos.