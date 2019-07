A Receita Federal liberou nesta segunda-feira, 15, 5 bilhões de reais para pagar o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Foram contemplados 3.164.229 contribuintes.

Neste lote, estão contemplados 213.384 idosos entre 60 e 80 anos, 24.793 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 1.251.906 professores. O restante é destinado para contribuintes que não são prioritários. Recebe antes quem entregou o IR no começo do prazo da declaração. As restituições tem correção de 2,17% da taxa Selic, referente ao período de maio a julho. Neste mês também foi liberada a restituição de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2018.

O dinheiro é creditado na conta em que o contribuinte informou no momento da declaração e fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerer por meio da internet, mediante o formulário eletrônico “Pedido de pagamento de restituição”.

Para verificar se a declaração foi liberada o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146. É necessário ter em mãos o número do CPF e a data de nascimento do contribuinte. Caso tenha entrado no lote, a situação da declaração será “crédito enviado ao banco”.

Os lotes de restituição são liberados mensalmente. Após as prioridades, o Fisco paga os contribuintes pela ordem de chegada. Há sete lotes de IR, que são liberados entre junho e dezembro, sempre na segunda quinzena.