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Receita Federal paga o último lote de restituição do Imposto de Renda 2026 nesta segunda-feira (31)

Mais de 521 mil contribuintes serão contemplados com R$ 1,24 bilhão; pagamento encerra calendário de quatro lotes regulares deste ano

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 11h39
MAIOR QUE O PIX - Receita Federal: o novo sistema processará volume de dados sem precedentes
Fachada da Receita Federal (Ton Molina/Fotoarena/.)
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Receita Federal paga o último lote de restituição do Imposto de Renda 2026 nesta segunda-feira (31) Priorizar nos meus resultados Google

A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 31, o quarto e último lote regular de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, mais de 521 mil contribuintes serão contemplados, com a liberação de 1,24 bilhão de reais ao longo do dia. O montante inclui também restituições residuais referentes a exercícios anteriores. Do valor total, 704,12 milhões de reais serão destinados a contribuintes que possuem algum tipo de prioridade.

A maior parcela, de 338.912 pessoas, é formada por quem utilizou a declaração pré-preenchida e/ou escolheu receber a restituição por Pix. Esse é um grupo com prioridade não prevista em lei. Também estão incluídos 86.873 contribuintes entre 60 e 79 anos; 26.769 pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério; 16.850 contribuintes com mais de 80 anos; e 9.029 pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave. Outros 43.502 contribuintes não possuem prioridade.

A consulta ao lote foi liberada pela Receita Federal em 24 de agosto. Para saber se está entre os beneficiados, o contribuinte deve acessar o serviço “Meu Imposto de Renda” no site do órgão e selecionar a opção “Consultar a Restituição”. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Número de lotes foi reduzido

Em 2026, a Receita Federal diminuiu de cinco para quatro a quantidade de lotes regulares de restituição. Os pagamentos foram distribuídos entre o fim de maio, junho, julho e agosto. Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, reuniram 80% das restituições previstas para o ano, tanto em quantidade de beneficiários quanto em valores. De acordo com a Receita, a concentração foi possível devido à aceleração do processamento das declarações e ao uso de ferramentas de modernização e automação.

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Como será feito o pagamento desta segunda-feira

O crédito será depositado na conta bancária ou na chave Pix vinculada ao CPF indicada pelo contribuinte na declaração. Quem não aparecer na consulta deve acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e verificar o extrato da declaração. Caso seja identificada alguma pendência, é possível apresentar uma declaração retificadora e aguardar a inclusão em lotes posteriores.

Se o depósito não puder ser realizado na conta indicada, como ocorre quando ela foi desativada, o dinheiro permanecerá disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, o contribuinte poderá solicitar o crédito em outra conta bancária de sua titularidade pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco. Os telefones são 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades e 0800-729-0088, exclusivo para pessoas com deficiência auditiva.

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Caso o contribuinte não retire o dinheiro dentro do prazo de um ano, a restituição deverá ser solicitada pelo Portal e-CAC. No sistema, é necessário acessar “Declarações e Demonstrativos”, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

 

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*Com informações da Agência Brasil

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Imposto de Renda
Impostos
Receita Federal
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