Receita Federal paga hoje o 1º lote de restituição do IR com valor recorde

A Receita Federal deposita nesta sexta-feira, 31, o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Os contribuintes poderão consultar no site da Receita se estão contemplados nesta primeira leva de pagamentos e o dinheiro cai nas cotas cadastradas no momento da entrega da declaração.

A restituição do IR acontece quando o contribuinte pagou mais impostos do que o devido no ano anterior e, após enviar a declaração de ajuste, recebe o valor de volta. Cerca de 62% das pessoas que enviaram declaração neste ano têm direito a receber dinheiro de volta do Fisco.

Segundo a Receita Federal, esse é o maior lote de restituição do IR já pago. São 9,5 bilhões de reais para mais de 5 milhões de contribuintes.

Em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), foi dada prioridade aos contribuintes que moram no estado. São 886.260 declarações com imposto a restituir, incluindo exercícios anteriores, totalizando 1,1 bilhão de reais.

Os outros contribuintes contemplados são as prioridades legais: 258.877 idosos acima de 80 anos, 2.595.933 idosos entre 60 e 79 anos, 162.902 contribuintes com deficiência, 1.105.772 professores e 787.747 que optarem por receber a restituição via PIX ou utilizaram a declaração pré-preenchida.

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar minha restituição“. Se você estiver no primeiro lote, as informações sobre a data do depósito serão informadas pela Receita.

A restituição é depositada na conta bancária informada pelo contribuinte na hora da declaração. No caso do PIX, a única chave que pode ser utilizada é a que corresponde ao CPF da pessoa.

Além deste lote, há outros cinco para a restituição. Se estiver em dúvida sobre a situação da sua declaração, acesse o portal eCAC para verificar se a declaração tem pendências — ou seja, está na malha fina. Para corrigir, basta enviar uma declaração retificadora ao fisco corrigindo a informação. Os próximos lotes serão pagos nos dias 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

Prazo final para declarar

Quem ainda não entregou o documento de ajuste tem até as23h59 de hoje para acertar as contas com o Leão. Os contribuintes que receberam acima de 30.639,90 reais (equivalente a 2.553,32 por mês) em salários, aposentadorias ou aluguéis — os chamados rendimentos tributáveis — estão obrigados a prestar contas com o Leão. Ao todo, o fisco espera receber 43 milhões de declarações neste ano.