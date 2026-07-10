Receita Federal lança plataforma única para atendimento ao contribuinte; veja o que muda

A Receita Federal passou a oferecer, desde domingo (6), uma nova plataforma para centralizar o atendimento a contribuintes. Batizado de Receita Atende, o sistema substitui o modelo atual do Fale Conosco e reúne, em um único ambiente, os pedidos de cidadãos e empresas, que agora poderão acompanhar o andamento das solicitações por meio de um número de protocolo.

Desenvolvida pelo Serpro, a plataforma estreia com 43 serviços disponíveis, além do acesso ao chat de atendimento da Receita. Segundo o órgão, a proposta é simplificar o relacionamento com o contribuinte e tornar o processo mais transparente.

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A principal mudança é que as solicitações deixam de ser acompanhadas por trocas de e-mails. A partir de agora, cada pedido recebe um protocolo e pode ser consultado diretamente no Receita Atende, onde também fica registrado o histórico completo das interações entre o contribuinte e a Receita Federal.

Outra novidade é o uso de formulários específicos para cada serviço. O objetivo é orientar o preenchimento das informações exigidas e reduzir erros ou a necessidade de envio posterior de documentos que possam atrasar a análise dos pedidos.

Após enviar a solicitação, o usuário poderá acompanhar todas as etapas do atendimento em uma área específica da plataforma. Caso seja necessário complementar informações ou anexar novos documentos, a comunicação ocorrerá no próprio sistema, em uma interface semelhante à de aplicativos de mensagens.

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O Receita Atende também envia notificações por SMS ou e-mail sempre que houver atualização no andamento do pedido. Os alertas são disparados na abertura da solicitação, quando há necessidade de complementação de dados, na conclusão do atendimento e na recuperação do número de protocolo.

A Receita Federal reforça, no entanto, que as mensagens não contêm links, como medida de segurança para evitar golpes. Ao receber uma notificação, o contribuinte deve acessar diretamente o ambiente oficial do Receita Atende para consultar o andamento da solicitação.

Nesta primeira fase, alguns serviços poderão ser acessados livremente, enquanto outros exigirão autenticação por meio da conta gov.br. Segundo a Receita, a plataforma será ampliada gradualmente para concentrar outros canais de atendimento do órgão.