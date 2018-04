Receita Federal alerta para e-mail falso sobre suspensão de CPF

A Receita Federal alerta para um e-mail falso que está circulando pedindo ao contribuinte cópia de documentos para evitar a suspensão do CPF. A Receita informa que não envia e-mails aos cidadãos para comunicar divergências nos seus dados cadastrais, tampouco para solicitar documentos pessoais

A mensagem contém solicitação de cópias coloridas do Documento de Identidade ou da Carteira Nacional de Habilitação, bem como comprovante de residência e cartão bancário, sob a falsa alegação de que o suposto não envio da documentação poderá levar à suspensão do CPF do cidadão.

“A Receita Federal ressalta que não autoriza nenhuma outra instituição a enviar e-mails em seu nome. Mensagens dessa natureza devem ser apagadas, pois podem conter vírus ou qualquer outro software malicioso, podendo causar danos ao computador do internauta. Além disso, a exposição de dados pessoais do cidadão pode facilitar o cometimento dos mais diversos tipos de fraudes.”

Nos casos em que o CPF estiver “suspenso”, o cidadão poderá solicitar a regularização por meio da internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou se dirigir a uma unidade de atendimento dos Correios ou Banco do Brasil.