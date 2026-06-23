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Receita Federal abre consulta para segundo lote do Imposto de Renda

Crédito bancário será realizado no dia 30 de junho

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 09h27 | Atualizado em 23 jun 2026, 10h09
Declaração do Imposto de Renda 2026
Declaração do Imposto de Renda 2026 (Bruno Peres/Agência Brasil)
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Receita Federal abre consulta para segundo lote do Imposto de Renda Priorize VEJA no Google

A Receita Federal abriu nesta terça-feira, 23, a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. O crédito bancário será realizado no dia 30 de junho.

O lote é o maior da história em quantidade de contribuintes, com 16 bilhões de reais em créditos e cerca de 9 milhões de contribuintes contemplados. Ele consegue ser igualado em valor ao maior lote pago no mês anterior, referente ao primeiro lote registrado no dia 29 de maio. Somados esses dois pagamentos, as restituições chegarão a cerca de 80% do total estimado no ano.

Considerando a soma dos dois primeiros lotes deste ano, serão contemplados mais de 18 milhões de contribuintes, com um valor total de 32 bilhões de reais em restituições. Esse volume é um recorde de pagamentos para a Receita Federal. A antecipação dos créditos em um curto espaço de tempo é possível por conta da declaração pré-preenchida, além do recebimento da restituição via PIX.

Do total do crédito distribuído ao longo do dia 30, cerca de 4 bilhões de reais serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal, sendo 155 mil restituições a idosos acima de 80 anos, mais de um milhão a idosos entre 60 e 79 anos, 106 mil a pessoas com deficiência física e mental e 507 mil aos contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

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Além dos grupos prioritários, mais de 7 bilhões de restituições serão destinadas aos contribuintes que não são prioridade mas utilizara a declaração Pré-Preenchida, ou optaram por receber via pix. Nesse próximo lote não serão contemplados contribuintes que não sejam do grupo prioritário segundo os critérios citados.

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