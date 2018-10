Receita Federal abre consulta ao 5° lote de restituições do IR

A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda (IR). O lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017 – de pessoas que caíram na malha fina, mas tiveram a situação regularizada.

O contribuinte, para saber se teve a declaração liberada, deve acessar a página da Receita Federal (http://rfb.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146.

No site, por meio do serviço e-CAC, o contribuinte poderá ver seu extrato de declaração e checar se a Receita não apontou nenhuma inconsistência. Se isso acontecer, as correções podem ser feitas por meio de uma declaração retificadora.

Ao todo, em 15 de outubro, será paga a restituição de 2,53 milhões de contribuintes, cujo montante é de 3,3 bilhões de reais. Os valores serão depositados nas contas bancárias indicadas na declaração do IR.

Segundo a Receita, receberão a devolução dos valores 4.307 idosos acima de 80 anos, 32.257 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.530 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 20.362 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O órgão também explica que, se o contribuinte tiver o indicativo de que o valor deverá ser creditado em sua conta corrente, mas não recebê-lo corretamente no dia 15, ele deverá entrar em contato com o Banco do Brasil, seja pessoalmente ou pelos telefones de atendimento.