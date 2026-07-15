Receita faz Pix de cashback do Imposto de Renda hoje: veja se você tem direto

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A Receita Federal inicia o pagamento do lote especial de restituição automática do Imposto de Renda via Pix, o “cashback”. Cerca de 3,5 milhões de contribuintes receberão R$ 460 milhões. Descubra se você tem direito a essa restituição simplificada, que não exigiu declaração prévia.

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A Receita Federal faz o pagamento do lote especial de restituição automática do Imposto de Renda (IR) via Pix, iniciativa conhecida como “cashback”. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 15.

Segundo a Receita Federal, o pagamento dos valores apurados será efetuado no decorrer do dia, diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave Pix do tipo CPF.

Aproximadamente 3,5 milhões de contribuintes receberão a restituição nesta etapa, com a liberação de cerca de 460 milhões de reais em restituições. O valor médio por restituição é de cerca de 130 reais por contribuinte.

A Receita Federal utilizou informações já disponíveis em suas bases de dados para elaborar automaticamente uma declaração no modelo simplificado, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

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Terá direito ao PIX na conta até o fim desta quarta-feira pessoas que cumprirem as seguintes regras:

Não estavam obrigados a entregar a declaração do IRPF relativa ao exercício de 2025;

Não apresentaram declaração por iniciativa própria;

Tiveram imposto de renda retido na fonte ao longo de 2024;

Possuem valores a restituir, limitados a até R$ 1.000 por contribuinte;

Estavam com CPF em situação regular, possuíam chave Pix vinculada ao CPF e não eram responsáveis por pessoa jurídica até o dia 15 de junho/2026.

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Para consultar se você tem direito ao cashback, acesse o link do site da Receita Federal aqui. Digite o seu CPF e data de nascimento e passe pela verificação de segurança. A resposta sai em seguida.