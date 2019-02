Receita espera 25 milhões de declarações do IRPF

Por Renata Veríssimo

Brasília (AE) – A Receita Federal informou que espera que 25 milhões de contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2012, ano base 2011. No ano passado, o número de pessoas que prestaram conta ao fisco somou 24,37 milhões.

O prazo vai de 1º de março a 30 de abril, segundo instrução normativa publicada hoje no Diário Oficial da União. A dedução no IR por dependente foi fixada em até R$ 1.889,64, enquanto que o limite de abatimento com gastos com educação é de R$ 2.958,23. A dedução de gastos com empregada doméstica subiu de R$ 810,60, no ano passado, para R$ 866,60, em 2012.

Para os contribuintes que optarem pela declaração de IR simplificada, o desconto é de 20%, limitado a R$ 13.916,36. São obrigados a entregar a declaração à Receita Federal os contribuintes com rendimentos em 2011 superiores a R$ 23.499,15. Também são obrigados a entregar o documento os contribuintes que tiverem rendimentos isentos (não tributáveis) acima de R$ 40 mil ou bens que somem mais de R$ 300 mil.