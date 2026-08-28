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Receita e MPF miram dona da Betnacional em operação contra lavagem e sonegação

Grupo NSX Brasil teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025; agentes cumprem seis mandados em três estados

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h28 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h44
REVÉS - Receita Federal: descuido na comunicação implodiu medidas positivas de combate à sonegação
Receita Federal (Pillar Pedreira/Ag. Senado)
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Receita e MPF miram dona da Betnacional em operação contra lavagem e sonegação Priorizar nos meus resultados Google

A Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira, 28, uma operação contra a NSX Brasil, grupo responsável pela Betnacional. A investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no mercado de apostas esportivas.

Batizada de Jogo de Sombras, a operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo. O grupo investigado teria movimentado mais de 5 bilhões de reais somente em 2025. Não há mandados de prisão.

Segundo a Receita, a NSX teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a plataforma de apostas era operada fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Os investigadores suspeitam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram as verdadeiras responsáveis pelas atividades no país.

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A apuração também identificou indícios de operações destinadas a movimentar dinheiro entre o Brasil e o exterior. Parte dos recursos enviados para fora teria retornado ao país como pagamento por prestação de serviços. O grupo também teria utilizado contas concentradoras mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários.

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A NSX tem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada ao Ministério da Fazenda, para operar a Betnacional no mercado brasileiro. As autoridades investigam, contudo, suspeitas de irregularidades cometidas tanto antes quanto depois da entrada em vigor do mercado regulado, em janeiro de 2025.

Entre as práticas investigadas no período posterior à regulamentação está a declaração de despesas supostamente fictícias, que poderiam ter reduzido indevidamente os tributos pagos pelo grupo. A Receita também busca esclarecer se o dinheiro usado no pagamento da outorga para operar no país veio de atividades realizadas anteriormente, quando a empresa ainda não tinha autorização.

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Ao todo, a Receita abriu onze procedimentos fiscais para aprofundar a investigação. O órgão estima um potencial de recuperação de aproximadamente 300 milhões de reais para os cofres públicos. Participam da operação 28 servidores do Fisco, dez procuradores da República, policiais do MPF e peritos.

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