Receita do Facebook supera US$1 bilhão

SAN FRANCISCO, 23 Abr (Reuters) – O Facebook registrou mais de 1 bilhão de dólares em receita durante o primeiro trimestre, de acordo com documentos atualizados registrados por conta da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da rede social.

A receita foi de 1,058 bilhão de dólares no período, ante 731 milhões de dólares no ano anterior. O lucro líquido foi de 205 milhões de dólares no último trimestre, menos do que 233 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2001, disse o documento.

(Por Alistair Barr)