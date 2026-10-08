Receita da OpenAI é US$ 20 bilhões menor do que estimativas indicavam

A receita anualizada da OpenAI estava próxima de US$ 50 bilhões (R$ 270 bilhões) no fim de setembro, segundo documentos apresentados pela empresa a investidores.

O valor é cerca de US$ 20 bilhões (R$ 108 bilhões) inferior ao número de US$ 70 bilhões (R$ 378 bilhões) que havia sido divulgado por veículos de imprensa nas últimas semanas.

A diferença aumenta as dúvidas sobre o ritmo de crescimento da empresa responsável pelo ChatGPT e sobre a capacidade do mercado de inteligência artificial de sustentar os investimentos bilionários previstos para os próximos anos.

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A receita anualizada é uma projeção baseada no faturamento de um determinado período, como se aquele ritmo fosse mantido durante 12 meses.

O indicador é acompanhado de perto por investidores porque a OpenAI é uma empresa privada e não divulga regularmente seus resultados financeiros.

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Segundo os documentos, a receita anualizada estava perto de US$ 30 bilhões (R$ 162 bilhões) em julho. O valor teria crescido mais de 70% até setembro, chegando a aproximadamente US$ 50 bilhões.

A confusão em torno dos números está relacionada à forma como OpenAI e Anthropic, sua principal concorrente, calculam a receita anualizada.

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A Anthropic inclui no cálculo vendas realizadas por meio de parceiros de computação em nuvem, como Amazon Web Services e Google Cloud. A OpenAI adota uma metodologia diferente.

Investidores tentaram ajustar os números da OpenAI para torná-los comparáveis aos da Anthropic. Esse cálculo levou a estimativas de receita anualizada de cerca de US$ 40 bilhões (R$ 216 bilhões) em julho e, posteriormente, de US$ 70 bilhões em setembro.

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Mesmo com a correção, a OpenAI mantém um ritmo acelerado de expansão. A empresa vem negociando uma nova rodada de investimentos que pode avaliar seu valor em cerca de US$ 1,4 trilhão (R$ 7,56 trilhões).

A companhia, porém, também enfrenta custos crescentes. A OpenAI planeja investir centenas de bilhões de dólares em capacidade de computação e infraestrutura para treinar e operar seus modelos de inteligência artificial. Para financiar essa expansão, depende tanto da receita gerada pelos produtos quanto de aportes de parceiros como Microsoft, Nvidia e Amazon.

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A empresa opera com prejuízo e enfrenta uma disputa cada vez mais acirrada com a Anthropic, Google, Meta e empresas chinesas que desenvolvem modelos de inteligência artificial de menor custo.

A revisão das estimativas de receita também repercutiu nas ações de tecnologia nos Estados Unidos. O índice Nasdaq 100 recuou 1,7% nesta quinta-feira, enquanto Nvidia caiu 2,9%, Oracle perdeu quase 6% e Micron recuou 4%.

A OpenAI chegou a apresentar documentos para uma possível oferta pública inicial de ações, mas adiou os planos.

O presidente-executivo da companhia, Sam Altman, afirmou que a empresa não pretende correr para abrir o capital enquanto a tecnologia de inteligência artificial passa por mudanças rápidas.