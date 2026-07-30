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Receita com petróleo cresce 370% e arrecadação federal bate novo recorde no primeiro semestre

No acumulado até junho, os impostos federais pagos somaram 1,6 trilhão de reais, um aumento de 6,6% na comparação com o mesmo período em 2025

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 19h12
petrobras petroleo
Plataforma da Petrobras no Campo de Búzios, na Bacia de Santos, na costa do Sudeste brasileiro (Petrobras/Divulgação)
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Receita com petróleo cresce 370% e arrecadação federal bate novo recorde no primeiro semestre Priorizar nos meus resultados Google

Os impostos pagos ao governo federal pelas empresas do setor de petróleo e gás no Brasil quase quintuplicaram de tamanho no primeiro semestre de 2026, conforme os dados da arrecadação do primeiro semestre divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Receita Federal.

Nos seis meses até junho, as petroleiras pagaram ao Fisco 66 bilhões de reais em tributos como Imposto de Renda e PIS/Cofins. Trata-se de um aumento de 370% na comparação com o mesmo período em 2025, quando o valor recolhido do setor foi de 14 bilhões de reais. Os valores não consideram as contribuições previdenciárias. A alta é causada por conta do aumento expressivo das receitas das produtoras e exportadoras de petróleo no país, puxado pela disparada nos preços do barril no mercado internacional após o início do conflito no Irã, em fevereiro.

Os ganhos maiores com petróleo foi um dos principais fatores que ajudaram a arrecadação federal a renovar, mais uma vez, o seu recorde histórico. No primeiro semestre deste ano, a receita total do governo federal somou 1,6 trilhão de reais, o que representa um aumento de 6,6% na comparação com o mesmo semestre em 2025, já descontada a inflação. É o maior valor já registrado pela Receita Federal desde o início 1995, primeiro ano completo após o início do Plano Real, também em valores atualizados pela inflação.

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