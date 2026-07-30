Receita com petróleo cresce 370% e arrecadação federal bate novo recorde no primeiro semestre

Os impostos pagos ao governo federal pelas empresas do setor de petróleo e gás no Brasil quase quintuplicaram de tamanho no primeiro semestre de 2026, conforme os dados da arrecadação do primeiro semestre divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Receita Federal.

Nos seis meses até junho, as petroleiras pagaram ao Fisco 66 bilhões de reais em tributos como Imposto de Renda e PIS/Cofins. Trata-se de um aumento de 370% na comparação com o mesmo período em 2025, quando o valor recolhido do setor foi de 14 bilhões de reais. Os valores não consideram as contribuições previdenciárias. A alta é causada por conta do aumento expressivo das receitas das produtoras e exportadoras de petróleo no país, puxado pela disparada nos preços do barril no mercado internacional após o início do conflito no Irã, em fevereiro.

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Os ganhos maiores com petróleo foi um dos principais fatores que ajudaram a arrecadação federal a renovar, mais uma vez, o seu recorde histórico. No primeiro semestre deste ano, a receita total do governo federal somou 1,6 trilhão de reais, o que representa um aumento de 6,6% na comparação com o mesmo semestre em 2025, já descontada a inflação. É o maior valor já registrado pela Receita Federal desde o início 1995, primeiro ano completo após o início do Plano Real, também em valores atualizados pela inflação.