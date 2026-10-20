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Receita barra 401 mil pedidos de entrada no Simples Nacional para 2027

Mais de 60% das solicitações foram inicialmente indeferidas; empresas têm até 30 de outubro para regularizar pendências e tentar garantir o enquadramento

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 13h00
Placa da Receita Federal com o brasão do Ministério da Fazenda, em frente a um prédio moderno de janelas espelhadas, sob céu azul
Superintendência da Receita Federal em Brasília  (Pillar Pedreira/Agência Senado)
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Receita barra 401 mil pedidos de entrada no Simples Nacional para 2027 Priorize VEJA no Google

Mais de 400 mil pedidos de ingresso ou retorno ao Simples Nacional para 2027 foram indeferidos pela Receita Federal. Segundo o balanço mais recente do órgão, divulgado em 16 de outubro, 401.146 das 657.753 solicitações apresentadas tiveram resultado negativo, o equivalente a aproximadamente 61% do total. Os contribuintes ainda podem corrigir as pendências que impediram a aprovação, mas o prazo termina em 30 de outubro.

O número chama atenção pela quantidade de solicitações rejeitadas na primeira análise. Apenas 256.607 pedidos haviam sido deferidos até a atualização do balanço. O resultado, porém, não significa que todos os contribuintes com solicitações indeferidas ficarão definitivamente fora do regime. A Receita permite a regularização das situações impeditivas dentro do prazo estabelecido.

Entre os problemas que podem impedir o enquadramento estão débitos tributários e irregularidades cadastrais. As empresas precisam consultar sua situação nos canais oficiais, identificar os impedimentos e adotar as providências necessárias. O prazo de regularização é o mesmo para todos os contribuintes, independentemente da data em que tomaram conhecimento do indeferimento.

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A decisão é importante para o planejamento financeiro de micro e pequenas empresas. O Simples Nacional permite o recolhimento unificado de diferentes tributos e pode representar uma estrutura tributária mais favorável, dependendo das características do negócio. Quem não conseguir o enquadramento poderá precisar rever projeções de custos, preços e resultados para o próximo ano.

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O período para apresentar novos pedidos de ingresso no Simples Nacional terminou em 15 de outubro. Portanto, a janela que permanece aberta até o dia 30 se destina à regularização de pendências dos contribuintes que solicitaram a opção dentro do prazo.

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A Receita também alerta para uma segunda decisão tributária que envolve empresas já enquadradas no Simples. Com a reforma tributária, esses contribuintes poderão optar por recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, em vez de incluir os tributos no recolhimento unificado. Essa escolha também poderá ser feita até 30 de outubro e terá efeitos a partir de janeiro de 2027.

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As duas opções são distintas. Uma define o ingresso ou a permanência no Simples Nacional; a outra estabelece a forma de recolhimento dos novos tributos sobre o consumo. Ambas exigem atenção das empresas diante da proximidade dos prazos.

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