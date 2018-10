Receita alerta 383 mil contribuintes a corrigirem erro em declaração de IR

A Receita Federal começa a enviar nesta semana cartas a 383 mil contribuintes avisando sobre pendências de informação nas declarações de Imposto de Renda de 2018 (ano-base 2017). Na correspondência, a Receita informa que a inconsistência de informação pode resultar em autuações fiscais no futuro.

Segundo o órgão, as cartas serão enviadas apenas para contribuintes que ainda têm chance de se regularizar por meio de retificação da declaração, ou seja, ainda não foram notificados nem autuados pelo setor de fiscalização da Receita. Dessa forma, é possível corrigir a declaração sem a necessidade de ir pessoalmente a um posto da Receita.

O contribuinte pode consultar a situação da declaração de Imposto de Renda no serviço de ‘Extrato da DIRPF’, disponível no site do órgão, utilizando seu código de acesso ou certificado digital. Se houver alguma pendência de informação, o extrato informa como proceder para corrigir a declaração.

As comunicações se referem a casos em que as informações constantes nos sistemas da Receita Federal apresentam indícios de divergências que podem ser sanadas com a retificação da DIRPF anteriormente apresentada.

A Receita Federal adverte que o contribuinte com declaração com pendência que perder a chance de se regularizar poderá ser intimado para comprovação das divergências.

Após receber intimação, não será mais possível fazer qualquer correção na declaração e qualquer exigência de imposto pelo Fisco será acrescida de multa de 75% do imposto que não foi pago devidamente pelo contribuinte.