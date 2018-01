Receita abre hoje consulta ao último lote de restituições do IR

A Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda de 2017 às 9h desta segunda-feira. Para verificar se a declaração foi liberada o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

Serão depositados 310 milhões de reais, no dia 15, referentes a restituições dos anos entre 2008 a 2017. Esta etapa vai beneficiar 165.898 contribuintes.

Deste montante, 86,2 milhões de reais correspondem ao pagamento de restituições prioritárias – para idosos (24.474) ou portadores de deficiência (2.491).

Além do site e do Receitafone, a consulta poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se não houver o resgate nesse prazo, a requisição deve ser feita pela internet.