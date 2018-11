Receita abre hoje consulta ao 6º lote de restituições do Imposto de Renda

A Receita Federal abre nesta sexta 9 consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda. Para verificar se a declaração foi liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

Serão restituidos 1,9 bilhão de reais para cerca de 1,142 milhões de contribuintes. O dinheiro será depositado no dia 16 deste mês. É o penúltimo lote do Imposto de Renda – o sétimo será pago em 17 de dezembro.

Do montante liberado, 206,8 milhões de reais referem-se ao pagamento de restituições prioritárias – para idosos ou contribuintes com algum tipo de deficiência. Neste lote também foram incluídas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017, que estavam presas na malha fina.

A consulta à liberação das restituições poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita. Também é possível verificar as declarações do IRPF e situação cadastral do CPF. Em caso de inconsistência de dados, o contribuinte poderá fazer a autorregularização.