A Receita Federal abriu nesta segunda-feira a partir das 9 horas as consultas ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019. Segundo o Fisco, serão pagos neste lote 5 bilhões de reais a cerca de 3,2 milhões de contribuintes. Os depósitos irão cair na conta informada por eles no dia 15 de julho.

O valor restituído neste ano também inclui 280,6 milhões de reais que serão pagos a 90.449 contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas estavam na malha fina.

Os lotes de restituição são liberados mensalmente. Após as categorias consideradas prioritárias – idosos, deficientes físicos ou mentais, doentes graves e professores -, o Fisco paga os contribuintes pela ordem de chegada. Há sete lotes de IR, que são liberados entre junho e dezembro, sempre na segunda quinzena.

Para verificar se a declaração foi liberada o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.