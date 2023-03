Recados de Tebet e Haddad reacendem pressão sobre o Banco Central

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, avaliou de forma favorável os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 divulgados nesta quinta-feira, 2, e aproveitou o momento para mandar um recado para o Banco Central: “é possível um gesto, não queremos nenhuma generosidade, mas um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom”. A expectativa do governo pela redução da taxa básica de juros, hoje em 13,75%, é grande e serviu recentemente de combustível para ataques do presidente Luix Inácio Lula da Silva (PT) ao BC, mas ainda há poucos indícios se os próximos passos da autoridade monetária serão favoráveis a esse cenário.

O PIB avançou 2,9%, totalizando 9,9 trilhões de reais no ano. A ministra afirmou que o resultado positivo do PIB é um sinal de que o país está fazendo o seu “dever de casa”. Ela destacou que o crescimento econômico acima das expectativas é uma prova de que a inflação não é causada pela demanda e que agora é possível ter um diálogo com o Banco Central e o Copom. A ministra também ressaltou que o governo está focado na contenção de gastos e que isso será demonstrado ao Copom e ao Banco Central. Ela afirmou que, mesmo que de forma gradual, é possível reduzir a taxa de juros, pois o governo tem responsabilidade fiscal e está cumprindo o seu papel.

Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez um novo apelo ao BC ao anunciar a reoneração dos combustíveis e a taxação do imposto sobre exportação do petróleo, medidas que devem arrecadar 28,88 bilhões de reais aos cofres públicos. “Essas medidas estão sendo tomadas porque na ata do próprio BC está dito que isso é condição para início da redução das taxas de juros e as taxas estão produzindo muitos malefícios para nossa economia. Estamos dando resposta ao setor produtivo que anseia por isso de que governo vai fazer sua parte, esperando que o BC reaja da maneira como previsto nas atas do BC”, disse.

Membros do governo, principalmente aqueles da ala econômica, estão solicitando uma redução na taxa de juros para impulsionar o crescimento econômico. Contudo, essa estratégia é vista com cautela pelo mercado, que está preocupado com o risco de utilizar a política monetária como uma ferramenta política, uma tática que já falhou anteriormente. “Forçar o crescimento via política monetária pode gerar mais inflação. Quando a política monetária sai dos trilhos, porque ainda não é hora de cortar juros, isso derruba a confiança e, consequentemente, o crescimento. Fiscal, crescimento e inflação pioram”, diz Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central.

Embora a economia tenha apresentado crescimento nos últimos três trimestres, esse desempenho não deverá ser repetido este ano devido aos efeitos dos juros. Essa tendência já pode ser observada no quarto trimestre, que registrou um crescimento de apenas 0,2%, o que pode ser um sinal de desaceleração econômica.

Continua após a publicidade