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Real Time Big Data: maioria aprova promessas de Lula e Flávio que aumentam gastos públicos

Ampliação de programas sociais de Lula e novos presídios defendidos por Flávio têm apoio até entre eleitores do adversário

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h20
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
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A maioria dos eleitores apoia propostas das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) que implicam expansão de despesas públicas ou gastos tributários, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Entre as promessas de Lula, a ampliação do Farmácia Popular para oferecer exames tem aprovação de 74% dos entrevistados. Já a construção de cinco presídios federais de segurança máxima, prevista no programa de Flávio, recebe o aval de 82% dos entrevistados. O levantamento não apresenta aos eleitores estimativas de custo ou contrapartidas para financiar as medidas.

Em todas as áreas, as propostas que expandem gastos conquistam apoio inclusive entre os eleitores do adversário. A inclusão de exames de diagnóstico e acompanhamento de saúde no Farmácia Popular é aprovada por 82% dos lulistas e 67% dos que preferem Flávio. Já a extensão do Pé-de-Meia, com incentivos financeiros a estudantes universitários, anunciada pelo petista no segundo turno, tem respaldo de 63% do eleitorado — 72% entre os apoiadores de Lula e 55% entre os de Flávio. Na segurança, a construção de cinco presídios federais para líderes de facções criminosas, uma das bandeiras do programa de Flávio, obtém apoio de 90% de seus eleitores e de 73% dos lulistas.

A proposta de ampliar os investimentos públicos em infraestrutura e no desenvolvimento da indústria por meio de um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) também reúne apoio expressivo: 77% são favoráveis, ante 14% contrários. O respaldo chega a 80% entre os eleitores de Lula e a 75% entre os de Flávio. As respostas medem a aceitação das iniciativas apresentadas, mas não permitem concluir que os entrevistados aprovariam aumento de impostos, endividamento ou cortes em outras áreas para viabilizá-las.

Outro compromisso de Lula, o perdão de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) que atendam a critérios estabelecidos pelo governo, é aprovado por 58% dos entrevistados, enquanto 26% são contrários e 16% não têm opinião formada. O apoio alcança 69% entre os eleitores do petista e 49% entre os de Flávio Bolsonaro. Diferentemente da ampliação de programas e serviços, a medida entra na categoria “gastos tributários”, pois envolve o cancelamento de débitos, não um aumento direto de despesas. A pesquisa não informa os valores envolvidos nem detalha as condições do benefício.

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Flávio Bolsonaro também promete um programa para aliviar as dívidas de pessoas e empresas, conforme afirmou no último debate presidencial na TV, realizado no último domingo, 18. Sua proposta consiste em permitir que o governo compre dívidas dos bancos, com desconto, para suspender sua cobrança temporariamente, antes de renegociá-las. A pesquisa Real Time Big Data não perguntou especificamente sobre a aprovação dessa medida junto ao eleitorado.

Segundo o levantamento, Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%. A Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em todo o país entre 15 e 19 de outubro, por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-02952/2026.

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