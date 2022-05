Real perde o posto de moeda mais valorizada para o rublo russo

Apesar da guerra e de todas as sanções impostas à Rússia, o rublo superou o desempenho do real. No ano, a moeda já se valorizou 11% em relação ao dólar, ao passo que o real – que era a moeda com melhor desempenho do ano – valorizou 9%, de acordo com informações da Bloomberg.

O rublo chegou a uma desvalorização de mais de 30% durante a guerra, mas as medidas adotadas pelo presidente Vladimir Putin de controle de capital parecem ter surtido efeito. A exigência do pagamento do gás russo em rublo e o impedimento de exportadores vender divisas foram algumas medidas que podem ter ajudado nesse recente rali da moeda. O desempenho surpreende pois, a maioria dos países que entraram em guerra não conseguiram recuperar as desvalorizações em suas moedas.

O Brasil perdeu o seu reinado para a Rússia e pode abrir espaço para cair ainda mais na fila das moedas com a melhor performance do ano com as sinalizações do Banco Central de aproximação de fim do ciclo de aperto monetário e o avanço dos juros nos Estados Unidos. Nos últimos dias, o dólar voltou a ser negociado acima do patamar de 5 reais.